My Friend Pedro est un ballet violent sur l'amitié, l'imagination et la lutte d'un homme qui, poussé par une banane douée de conscience, cherche à annihiler tous ceux qui se mettent en travers de sa route.



En utilisant à bon escient la visée double, le ralenti et les immanquables passages à travers les fenêtres, créez une succession de tableaux sensationnels et bourrés d'action et survivez à un combat explosif contre des malfrats qui n'hésiteront pas à employer la manière forte.



Inclut le jeu My Friend Pedro plus la mise à jour Code Yellow en cartouche !

Le jeu My friend Pedro, aura droit à une édition boîte grâce à Just for Games.My friend Pedro sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 5 mai 2023.