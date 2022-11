Le deuxième épisode du jeu Dyschronie : Chronos Alternate se dévoile et sera disponible dès le 8 décembre 2022 sur Meta Quest.

Après la finale de l'épisode I, les joueurs ont pu continuer à profiter du jeu avec la dernière mise à jour majeure, The Lost Children, qui a apporté une nouvelle mission et un œuf de Pâques à apprécier jusqu'à la sortie de l'épisode II.

posted the 11/23/2022 at 01:31 PM by leblogdeshacka