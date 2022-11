Dans cette nouvelle vidéo de formation publiée aujourd'hui, Starward Industries et 11 bit studios vous présentent un bref aperçu de la vie sur Regis III. Les premières explorations nous ont appris que Regis III semble être une planète inhabituellement calme, avec des panoramas idylliques et époustouflants en abondance. Aucun signe d'herbivores ou de prédateurs n'a été observé, ce qui devrait faire de l'exploration humaine de la planète un véritable plaisir.



** transmission interrompue -- menace inconnue -- évaluation des dommages requise -- bzzzt **







Tout n'est pas comme il paraît sur Regis III ! La vie s'avère souvent bien plus compliquée que ce qu'elle présente en surface, n'est-ce pas ?

The Invincible, nous propose d'icarner Yasna, une astrobiologiste hautement qualifiée envoyée en mission scientifique pour découvrir ce qui se cache à la surface hostile d'une planète inconnue et sinistre, Regis III. Lorsque votre équipage disparaît, les choses deviennent rapidement incontrôlables ! Les phénomènes scientifiques époustouflants que vous rencontrez tout au long de votre voyage vont bouleverser votre compréhension de la vie et de la mort, tout en vous obligeant à repenser la position de l'humanité en tant que sommet de l'évolution.