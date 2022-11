Cinq nouvelles épreuves font leur arrivée dans cette nouvelle saison. Les joueurs pourront naviguer sur des chemins inclinés tout en esquivant des jets de balles rebondissantes dans Balles de l'Atlantide, et foncer dans le canal géant et passez à travers des cerceaux pour obtenir des points bonus dans Toboggans aux cerceaux. Ils pourront aussi s'aventurer dans les labyrinthes toujours changeants du Sentier des énigmes et glisser en piqué sur le chemin vers la victoire dans Glissade en vitesse. Enfin, ils mettront leur courage à l'épreuve et éviteront les tentacules géants du Kraken dans le Valse du Kraken.



Le nouvel événement à durée limitée, Tu me fais Kraken, offrira une foule de goodies pour les joueurs qui passeront les derniers obstacles et plongeront jusqu'à la victoire !



Nouvelle saison, nouveau Season Pass à thème !



Les joueurs pourront débloquer plus de 100 niveaux de costumes, d'animations et de célébrations et bien d'autres surprises ! Des costumes incroyables tels que Bob l'éponge, le Dovharicot et Ultraman attendent les joueurs !

