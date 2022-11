HAWKED est un shooter en ligne dans lequel des équipes et des joueurs solitaires font la course pour trouver un trésor sur une île lointaine… et surtout pour l'en extraire ! Les joueurs doivent explorer cette île mystérieuse, se mesurer les uns aux autres, combattre des sauriens avides appelés Disciples, et trouver des artefacts mystiques, le tout dans une course au trésor effrénée. Mais il n'y a pas que les monstres dont ils devront s'inquiéter, d'autres joueurs tenteront aussi de s'emparer de leur trésor. Les joueurs devront également faire face à des énigmes, à des pièges, à des environnements dangereux, et à une variété d'autres défis en cours de route.

Lors de l'alpha fermée, le mode de jeu principal sera la Chasse, dans lequel les joueurs devront parcourir l'île à la recherche d'artefacts. Cependant, les artefacts ne servent pas uniquement à marquer des points, ce sont des objets utilisables offrant des avantages en jeu qui, une fois activés par le joueur, lui appartiennent pour ses futures parties. Pendant le jeu, il y a plusieurs façons d'obtenir des artefacts. Ils peuvent être récupérés sur des joueurs vaincus, mais aussi lors de rencontres PvE. Lors de ces rencontres, un joueur peut obtenir jusqu'à quatre glyphes avec lesquels il peut ouvrir un coffre qui contient plusieurs artefacts. Le joueur ayant le plus d'artefacts sera le grand gagnant, mais les développeurs souhaitent que l'extraction d'un seul artefact soit suffisamment gratifiante pour que tout joueur ait le sentiment de pouvoir accomplir quelque chose de valable à chaque partie. ​

Dans le monde de Hawked, la guilde d'aventuriers du GRAIL a récemment fait la découverte de l'X-Isle, une île mystérieuse qui abrite de puissants artefacts provenant d'une civilisation perdue. Cependant, les tentatives du GRAIL pour extraire les artefacts ont échoué lorsque les habitants monstrueux de l'île ont attaqué. C'est alors qu'entrent en scène les Renégats, des mercenaires chasseurs de trésors qui ont un penchant pour le pillage. En tant que Renégats, les joueurs auront accès à une grande collection d'armes et de gadgets, combattront des monstres redoutables, déjoueront les plans de leurs ennemis et s'affronteront les uns les autres en parcourant l'île. Les joueurs courent, sautent, surfent, font de la tyrolienne et planent dans un monde en constante évolution rempli de dangers mortels, de jungles luxuriantes et de ruines anciennes.

Les joueurs doivent résoudre des énigmes et esquiver des pièges pour voler des trésors, les extraire et s'échapper de l'île. Les richesses récupérées peuvent être utilisées pour améliorer l'équipement et les capacités, et les joueurs peuvent modifier leur personnage avec de l'équipement et des capacités personnalisables. Les joueurs pourront manier de nouvelles armes et de nouveaux gadgets comme des katanas et des grappins pour se spécialiser dans la furtivité, la défense ou le pillage rapide.



Le jeu HAWKED, des développeurs studio Upwake.me, se dévoile aujourd'hui. Le jeu est un shooter PvPvE, qui sera disponible sur sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.La phase d'alpha fermée de HAWKED sera accessible du 24 au 28 novembre sur Steam. Les joueurs pourront tester le mode Chasse. Les développeurs sont impatients de recueillir les commentaires des joueurs pendant cette période. Les retours des testeurs seront importants pour affiner la vision de ce nouveau shooter.