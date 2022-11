NBA 2K23

Soyez à la hauteur de ce qu’on attend de vous et exprimez tout votre potentiel dans NBA 2K23 durant les Jours de jeu gratuit. Défiez vos amis, profitez de la Saison 2 avec Devin Booker et réalisez vos rêves sur le parquet. Achetez NBA 2K23 avant le 30 novembre pour recevoir un pack spécial contenant 5 packs promotionnels MyTeam, un T-shirt Adidas rouge et noir, un short Adidas rétro noir et bleu et 6 types différents de boosts d’aptitudes à utiliser dans le jeu (10 boosts de dunk ou layup, 10 boosts de tir, 10 boosts de passe ou de précision, 10 boosts de blocage, 10 boosts de rebond et 10 boosts d’interception). Ce pack est disponible dans des quantités limitées. Rendez-vous sur les parquets ce week-end !

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Avec Naruto to Boruto: Shinobi Striker, découvrez un jeu d’un genre inédit qui vous permet de participer à des combats en ligne en 4 contre 4, dans des environnements dynamiques. Jouez en coopération avec vos amis ou prenez la tête de votre équipe et combattez en ligne pour devenir le ou la meilleur·e des ninjas !

Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic est un FPS jouable jusqu’à 4 en coopération mettant en scène des nains de l’espace durs à cuire, des environnements 100 % destructibles, des grottes générées de façon procédurale et des hordes infinies de monstres extraterrestres. Hoxxes IV bénéficie de la plus grande concentration de minéraux précieux jamais découverte, cependant tout sur cette planète, des créatures à la faune, est extrêmement hostile. Heureusement Deep Rock Galactic emploie les meilleurs mineurs de l’univers : les Nains ! Deep Rock Galactic est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10, ainsi que dans le Game Pass.

Les jeux du programme Free Play Days sont maintenant disponibles en téléchargement.