“Commandant ! Malgré mon scepticisme initial à propos du Bloom ainsi que l’intervention d’un inattendu invité de l’Ordo Malleus, vos efforts pour contenir la malédiction du Chaos ne sont pas restés inaperçus. Désormais, tandis que nos Prognosticars évoquent une nouvelle menace émergeant dans le secteur, le Baleful Edict doit retrouver un des plus grands guerriers de l’Imperium sur le champ de bataille - un frère d’arme fait de chair enterré dans la vénérable machine. Seule la mort met fin au devoir…” - Grand Maître Vardan Kai

posted the 11/17/2022 at 08:49 PM by leblogdeshacka