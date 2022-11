Héros d'Archésia,



La mise à jour du mois de novembre, intitulée « Festin entre amis », arrive demain en Archésia. L'opération de maintenance pour la mise à jour commencera le 16 novembre à 9 h HNEC (8 h UTC) et devrait durer 4 heures. Qu'il s’agisse de la classe avancée de la faucheuse (une nouvelle arme létale sur le champ de bataille), d’une foison d’événements de progression, des récompenses de connexion quotidienne et d’une vague d’améliorations d’ordre général, tout dans cette mise à jour vous aidera à vous constituer un stick d'objets précieux et à festoyer avec vos amis pour vous préparer aux épreuves de fin de jeu qui arriveront le mois prochain. Découvrez la liste complète des améliorations d'ordre général et des modifications des événements, objets cosmétiques et équilibre, ainsi que d’autres mises à jour ci-dessous.

Le jeu Lost Ark, accueille sa nouvelle mise à jour, Festin entre amis.