Disponible depuis le mois dernier, l'Octane est accessible aux créateurs de Fortnite afin de créer de nouvelles expériences inspirées par Rocket League. Les joueurs peuvent désormais gagner de l'EXP et obtenir des objets dans Fortnite en accomplissant les quêtes High Octane en mode Battle Royale ou Zéro construction, mais également sur les îles de la rangée High Octane du menu Découvrir.



L'île interactive Rocket League Live de 404 Creative fait son retour avec l’ajout d’une nouvelle île : Rocketeer Ruins dans laquelle les Octanes doivent mettre le turbo pour voler à travers la carte et capturer l'objectif. De plus, les créations de la communauté sélectionnées suite à l'appel à la création d'îles d'Octane seront également affichées dans la section High Octane du menu Découvrir.



Les objets des quêtes High Octane comprennent quatre styles inspirés par Rocket League pour l'accessoire de dos Planche de skate, ainsi que la pioche Victoire décisive et bien plus. Lorsque les joueurs accomplissent les 8 quêtes High Octane, ils peuvent également déverrouiller la Whiplash de Fortnite et divers objets dans Rocket League et Rocket League Sideswipe

L'Octane, la voiture phare de Rocket League arrive sur l’île de Fortnite suite à la mise à jour effectué d'aujourd'hui ! Jusqu'au 3 décembre, les joueurs peuvent mettre le turbo, sauter et s'envoler vers la Victoire royale au volant d'une des voitures les plus emblématiques de Rocket League.