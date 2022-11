Wanted : Dead, c'est ce qui se passe quand Ninja Gaiden rencontre Cyberpunk !



Wanted : Dead est un nouvel hybride slasher/shooter des créateurs de Ninja Gaiden et Dead or Alive. Le jeu suit une semaine de la vie de l'Unité Zombie, une équipe d'élite de la police de Hong Kong dont la mission est de découvrir une importante conspiration d'entreprise. Incarnez le lieutenant Hannah Stone, un policier dur à cuire de Hong Kong, et éliminez des mercenaires, des membres de gangs et des entrepreneurs militaires privés dans une aventure cyberpunk spectaculaire.

Très bonne nouvelle, Just for Games éditera la version collector du jeu Wanted : Dead chez nous. J'aime beaucoup le packaging, qui explose la rétine et ça peut être pas mal sur l'étagère.L'édition Collector comprend en exclusivité :Livre d'art "Design Works" à couverture rigide de 116 pages au format paysage.Steelbook Wanted : Dead.CD officiel de la bande originale avec 20 titres.Aimant Zombie Unit.Ensemble de 3 cartes postales.Et la boîte Collector's Edition contenant tous les contenus exclusifs ainsi que le jeu physique PS5/PS4/Xbox.Wanted: Dead sera disponible en édition physique Standard et Collecor sur Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X dès le 14 février 2023.