Inspiré de faits réels. Sous une immense pression dans un environnement terrifiant et oppressant, Michael J. Goreng, un célèbre zoologiste et épidémiologiste, est piégé dans une version déformée de sa propre maison. Sa femme et sa fille sont en grave danger.

Initialement attendu demain, la version numérique du jeu Do Not Open, aura un petit retard. En effet, il faudra attendre le 25 novembre, pour pouvoir acheter cette version numérique, qui sera disponible le même jour en format physique également.Le jeu est attendu le 25 Novembre en boîte sur PlayStation 5.