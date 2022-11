Suivez Hana dans son périple à travers sept différents rêves, et explorez leurs paysages oniriques variés créés à partir de ses propres souvenirs. Courez et bondissez au cœur d’un sanctuaire antique, un parc aquatique de luxe, un monde entièrement fait de nourriture et bien d’autres encore, tout en essayant de battre vos meilleurs temps pour atteindre le rang S sur chaque niveau.

Le jeu Lunistice, est maintenant disponible sur Switch et PC, via Steam et GoG. Le jeu est développé par A Grumpy Fox, après une période de développement passionnante. Partez en voyage avec Hana dans ce bon vieux platformer 3D et sa bande-son qui déchire.Lunistice est désormais disponible sur PC via Steam ou GOG, et sur Nintendo Switch via l’eShop.