Deux ans après sa sortie, sur PlayStation 4 et XBOX One, le jeu Dragon Ball Z : Kakarot, revient dans une version améliorée et optimisée, sur PlayStation 5 et Series X|S en Janvier 2023.On y retrouve les personnages majeurs de Dragon Ball Z : Kakarot dans une édition offrant des graphismes améliorés, des textures bien plus fines, du 60 FPS et d’autres détails particulièrement agréables.Un nouveau Season Pass sera également lancé, incluant trois DLC. Le premier DLC, vous plongera dans une nouvelle histoire centrée sur Bardock, très inspirée du téléfilm de 1990. La planète Vegeta pourra d’ailleurs être explorée à travers le DLC Bardock : Alone Against Fate.Dragon Ball Z : Kakarot sera disponible le 12 Janvier 2023, sur Xbox Series X|S et PS5.