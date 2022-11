La plate-forme d'action de style rétro bénéficie d'une mise à niveau moderne avec une création de personnage robuste et une progression RPG. Choisissez l'un des trois héros, puis personnalisez-le avec dix spécialisations uniques pour s'adapter à votre style de jeu. C'est l'aventure à votre façon ! Que vous préfériez la mêlée simple, le combat à distance ou le tissage de sorts, vous êtes libre d'affronter les profondeurs mortelles des Hellbreachers avec des stratégies différentes à chaque fois.



Avec 50 niveaux répartis dans 10 lieux uniques, Hellbreachers offre une multitude de contenus à explorer. Combinez cela avec une animation pixel art fluide et des boss difficiles à surmonter, et c'est un voyage qui vaut la peine d'être repris encore et encore !

Red Art Games annonce l'arrivée en boîte du jeu action/plate-forme rétro Hellbreachers, sur PlayStation 4.Pour le moment, je ne sais pas combien d'exemplaires aura ce jeu, très certainement 999 comme souvent chez Red Art Games.