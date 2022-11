Dans Firefighting Simulator - The Squad, les joueurs se jettent dans la bataille contre les flammes, seuls ou en multijoueur avec 3 autres pompiers virtuels et doivent lutter contre différents incendies dans plus de 30 missions variées. Déjà disponible pour PC sur Steam, le titre a reçu de nombreuses critiques positives de la part des joueurs, des créateurs de contenu ainsi que de la presse.

Depuis quelques années, les jeux de simulation ont le vent en poupe, avec le dernier en date Lawn Moving Simulator où bien encore PowerWash Simulator, aujourd'hui un petit nouveau arrive, Firefighting Simulator - The Squad.La bataille contre les incendies commencera le 6 décembre 2022, en solo ou en multijoueur jusqu'à 4 joueurs .Firefighting Simulator - The Squad sortira le 6 décembre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S