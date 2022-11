Un cocktail intense de combats à l’arc et de sorcellerie dans un univers de conte de fée déroutant



Vivez cette réinterprétation du mythe de Baba Yaga et traquez les esprits insaisissables de votre passé dans une forêt enchantée. A mesure que vous apprendrez à manier votre arc et déchainer vos pouvoirs, vous deviendrez une sorcière soit bienveillante, soit maléfique, en fonction des choix moraux que vous prendrez.



Récoltez des ressources pour fabriquer flèches et potions; utilisez votre arc, votre balai, et votre gant magique dans des combats de boss haletants, et faites la connaissance de créatures aussi étranges que loquaces ! Décidez du sort de ce monde et de ses habitants, et découvrez l’impact de chacune de vos décisions sur vos pouvoirs et vos compétences..



Le choix vous appartient. Serez-vous la redoutable gardienne de ces bois, ou la terreur qui hante les cauchemars?

Le jeu BLACKTAIL se dévoile