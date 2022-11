Le jeu Escape Academy, a atteint après quatre mois de commercialisation, le chiffre de 1 millions de joueurs. Pour l'occasion, le studio, dévoile un trailer du prochain DLC, Escape From Anti-Escape Island, qui rajoutera des énigmes et un scénario inédits.Le jeu est à retrouver sur le Game Pass, pour les abonnés du programme de Microsoft.

posted the 11/04/2022 at 12:46 PM by leblogdeshacka