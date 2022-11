Control

Suite à l’invasion d’une agence secrète new-yorkaise par une force mystique inconnue, il vous revient de devenir directrice afin de reprendre le contrôle. Dans ce jeu d’action-aventure surnaturel à la 3ème personne créé par les développeurs de Remedy Entertainment, il vous faudra maîtriser la combinaison de pouvoirs surnaturels, de munitions modifiables et d’environnements réactifs, le tout en combattant au sein d’un monde insondable et imprévisible.

Serial Cleaner

Glissez-vous dans les chaussures bien polies du Cleaner, un nettoyeur professionnel de scène de crime. Il n’existe aucun milieu comme celui du nettoyage et celui-ci est en pleine expansion… Faufilez-vous sur les scènes de crime en évitant d’être repéré par les gardes pendant que vous nettoyez le sang, cachez les corps et détruisez les preuves dans ce jeu d’action infiltration en 2D.

NHRA Championship Drag Racing: Speed for All

NHRA est de retour, plus grand et plus fort que jamais ! Plongez-vous dans les équipes, les pistes, les réglages et les stratégies, puis bouclez votre ceinture et prenez le volant dans cette quête ultime pour devenir le Champion des véritables Beasts of the Strip.

'es jeux pour ce weekend sont maintenant dévoilés et sûrement disponible en téléchargement. Il y en aura pour tout le monde, avec surtout Control des petits gars de chez Remedy.