Dead by Daylight

Célébrez la période la plus effrayante de l’année avec Dead by Daylight. Avec son casting de personnages iconiques, son gameplay nerveux en 4 contre 1 et une atmosphère qui fera frissonner les fans d’horreur, Dead by Daylight est encore plus savoureux pendant Halloween. Ce week-end, profitez de l’événement Haunted by Daylight, incarnez Ghost Face et plus encore. Mais attention, une fois dans le brouillard, vous ne pourrez peut-être plus jamais en sortir…

Thymesia

Incarnez Corvus et pénétrez dans le monde ensanglanté d’Hermès dans Thymesia, un action-RPG punitif qui allie combats nerveux et système complexe d’armes pestiférées. Affrontez des ennemis sans pitié qui vous feront douter et plongez dans les souvenirs de Corvus pour découvrir la vérité dans son passé.

Ghostrunner

Ghostrunner est un slasher à la première personne hardcore rempli d’action ultra-rapide, qui se déroule dans une mégastructure sinistre et cyberpunk. Grimpez la Tour du Dharma, le dernier refuge de l’humanité, après un cataclysme mondial. Partez d’en bas pour aller en haut, affrontez le Maître des clés tyrannique et prenez votre revanche. Téléchargez le pack Halloween et utilisez le #Ghostrunner pour partager vos captures d’écran, elles apparaîtront peut-être dans le Club Xbox Ghostrunner officiel.

Dolmen

Dans Dolmen, vous êtes envoyé sur un monde extraterrestre hostile connu sous le nom de Revion Prime. Votre mission ? Rapporter des échantillons d’un cristal aux propriétés uniques, le “Dolmen”. Ces cristaux permettent d’interagir avec les différentes réalités, révolutionnant ainsi l’exploration spatiale et modifiant pour toujours le monde tel que nous le connaissons. Battez vos ennemis pour confectionner de nouveaux objets et de l’équipement à partir de leurs carcasses. Apprenez à gérer votre énergie pour survivre. Lorsque vous plongez votre regard dans les ténèbres, qui sait qui vous observe en leur sein ?

Les jeux du week-end sur XBOX sont maintenant disponibles. Dead by Daylight, Ghostrunner, Thymesia et Dolmen sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 31 octobre à 7h59, heure française.