Last Days of Lazarus est un jeu d'aventure à la première personne avec une narration forte et des visuels riches s'inspirant de l'ère post-soviétique avec une ambiance gothique et des éléments surnaturels.







Ce jeu narratif à la première personne raconte une histoire passionnante sur la famille, la perte et les sombres secrets, sur fond de troubles politiques et d'une malédiction qui se répand. Vous incarnez Lazarus, un homme au passé trouble, qui rentre chez lui après le suicide de sa mère pour passer les vacances avec sa sœur Lyudmila. Mais lorsqu'il s'avère que des événements surnaturels disparus et inexpliqués se produisent dans leur maison d'enfance, Lazare se lance dans une quête pour découvrir non seulement le sort de sa sœur, mais aussi pour révéler les sombres secrets du passé troublant de cette famille.

Le jeu Last Days of Lazarus, se date enfin. En effet, le jeu du développeur Darkania Works, sera disponible en dématérialisé sur PlayStation 5 et XBOX Series X|S dès le 29 Novembre 2022.Cerise sur le gâteau, le jeu aura droit à une version boîte, seulement sur PlayStation 5. Avec un mini artbook digital et d'autres surprises, dès le 2 Décembre 2022.