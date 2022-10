Il n'y a pas que Silent Hill 2 qui a été annoncé, Konami nous prépare pas mal d'épisodes de Silent Hill pour au moins deux ans. Avec Silent Hill 2, Silent Hill F, Silent Hill Ascension et Silent Hill Townfall. Avec en plus, un nouveau film.En attendant, plus d'informations sur Silent Hill Townfall, voici un trailer.Townfall, une coproduction avec Annapurna Interactive, que nous n'avons pas besoin de présenter.