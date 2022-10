Prodeus est un jeu de tir à la première personne à l'ancienne, revu et corrigé avec des technologies modernes. Retrouvez toute la qualité d'un titre AAA contemporain avec une esthétique et un gameplay rétro qui évoquent les limitations techniques des anciennes machines.



Découvrez une campagne méticuleusement conçue par des vétérans de l'industrie du jeu de tir à la première personne, avec du multijoueur coopératif et compétitif inspiré des grands classiques, un outil de création de niveaux, et un navigateur intégré pour accéder instantanément aux cartes créées par la communauté.



Préparez-vous à atomiser vos adversaires ; le FPS old-school que vous attendiez est arrivé !







Un look rétro avec une technologie moderne : Le passé et le présent se rencontrent dans des graphismes qui associent la haute qualité de la 3D d'aujourd'hui à un style rétro. Au fil de vos combats contre les Prodéens et les forces du chaos, vous verrez des explosions pixélisées complètement dingues et des effets de particules à la pointe de la technologie.

Un FPS chaotique à l'ancienne : Préparez-vous pour une expérience endiablée où l'action ne s'arrête jamais. Anéantissez les créatures du chaos avec des armes absolument surréalistes comme on en voyait dans les jeux rétro.

Un bain de sang : Aspergez les décors avec le sang de vos ennemis. Retrouvez le gore des jeux rétro, plus outrancier que jamais grâce au système de démembrement de Prodeus.

Des niveaux créés par la communauté : Découvrez de nouvelles arènes pour vos combats ensanglantés grâce à un navigateur intégré qui vous donne accès aux cartes créées par la communauté.

Un multijoueur frénétique : Découvrez une multitude de modes multijoueur. Faites la campagne en coop à quatre, ou participez à des matchs de seize joueurs en chacun pour soi ou en équipe, à des parties de capture de drapeau, et bien plus encore. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez créer et personnaliser vos propres modes !

Massacrez en musique : Éclatez-vous avec la bande-son metal survoltée du compositeur de musique de FPS rétro Andrew Hulshult, qui évolue de façon dynamique en fonction de vos actions.

Just for Games annonce l'arrivée du jeu Prodeus en version boîte sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch.Prodeus sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Playstation 4 le 14 février 2022.