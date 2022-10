"Avec le circuit des États-Unis à deux pas, nous voulions faire quelque chose de spécial et permettre au plus grand nombre de joueurs possible de découvrir la nouvelle ère de la Formule 1", a déclaré Paul Jeal, Directeur Principal de la franchise F1 chez Codemasters. "Pendant ce week-end d'essai gratuit, tout le monde pourra expérimenter les sensations de la Formule 1 pour une durée limitée et nous ne pouvions pas demander meilleur coach pour nous faire découvrir le circuit que Daniel Ricciardo."

Bonne nouvelle, pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas sur F1 22, EA propose ma le jeu gratuitement du 20 au 24 octobre.Pour soutenir les nouveaux joueurs comme les plus expérimentés avant le week-end de course, le studio s'est associé à Daniel Ricciardo pour créer un guide contenant ses meilleurs conseils, astuces et secrets sur la façon de parcourir le plus rapidement possible le circuit d'Austin. À travers son expérience personnelle et sa personnalité charismatique, Ricciardo approfondit les connaissances techniques, comme les points de freinage, les virages difficiles, les dépassements et les zones de DRS, et explique ce qu'il faut faire pour conquérir le circuit. Les fans pourront ensuite mettre leurs nouvelles compétences à l'épreuve en relevant le défi Ricciardo Hot Lap et en postant leur tour le plus rapide du circuit des États-Unis en utilisant #RicciardoChallenge et #F122gameSweepstakes du 20 au 24 octobre. Un participant sera tiré au sort le 28 octobre pour gagner une rencontre virtuelle avec Daniel Ricciardo en personne.