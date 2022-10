Le jeu Escape Academy, aura droit à un DLC "Escape from Anti-Escape Island" dès le 10 Novembre 2022.Le jeu Escape Academy est disponible sur PlayStation, XBOX et PC. Pour les abonnés Game Pass, le jeu est présent dans le programme de XBOX.

Coin Crew Games, avec iam8bit et Skybound Games, a partagé un aperçu de ce nouveau contenu qui comprend cinq niveaux de casse-tête remplis d'énigmes complexes et un tout nouveau chapitre de l'histoire d'Escape Academy. Quand "l'Escape Jet" est abattu au-dessus d'une île inconnue, la détente tourne au cauchemar dans cette nouvelle aventure.

