Darkwood offre une nouvelle perspective sur la survie en monde horrifique. Fouillez et explorez le monde riche et en constante évolution en liberté le jour, puis blottissez-vous dans votre cachette et priez pour revoir la lumière du matin.

ToeJam et Earl sont revenus sur Terre après un atterrissage forcé dans ToeJam & Earl: Back in the Groove!, une nouvelle aventure funky et fripouille infusée avec du Hip Hop old school qui marque un retour aux classiques de l'année 1991. Le Seigneur du funk original Greg Johnson (et co-créateur) reprend les rênes de la suite que les fans de ToeJam et Earl attendaient !



Le célèbre duo des années 90 est de retour dans le groove avec de tout nouveaux cadeaux pour les aider à naviguer sur cette planète de fous - Terre - et à récupérer toutes les pièces perdues de la fusée Rap Master.



ToeJam & Earl: Back in the Groove! est un mélange de meilleures fonctionnalités du jeu sur console classique avec de nombreuses améliorations. Va chercher quelques amis et prépare-toi à une explosion de nostalgie funky tout en aidant ToeJam et Earl à revenir à Funkotron.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store sont maintenant dévoilés et disponibles pour tous. Il suffit de cliquer sur le titre du jeu et vous serez automatiquement redirigé vers la page en question. Vous avez jusqu'au 20 Octobre pour vous prendre Darkwood et ToeJam & Earl: Back in the Groove!.