Embr

Combattez les incendies pour le plaisir et le profit dans ce jeu multijoueur imprévisible et frénétique. Faites équipe avec vos amis, relevez les défis quotidiens et grimpez au sommet de l’échelle des pompiers d’entreprise. Il y a plus d’une façon de devenir un héros, avec des tonnes de rires en cours de route !

Goat Simulator

Vivez le rêve ! Tous vos fantasmes de devenir une chèvre sont sur le point de devenir réalité grâce à la dernière technologie de simulation de chèvre. Gagnez des points rien qu’en détruisant des objets et en causant le chaos. Gagnez des points de style supplémentaires en faisant preuve de créativité dans vos destructions. Des seaux à fesses. Qu’allez-vous faire d’autre ce week-end ?

Tour de France 2022

Battez-vous pour le maillot jaune dans le jeu officiel du Tour de France, disponible ce week-end pendant les Free Play Days ! Découvrez le nouveau mode en ligne avec des défis hebdomadaires et rivalisez dans les classements. En mode Solo, préparez-vous à faire face à de nouveaux incidents (blessures, maladies) au cours des 92 étapes disponibles.

Les jeux du week-end sont dévoilés pour les Free Play Days, avec Embr, Goat Simulator et de Tour de France 2022