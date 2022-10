Explorez un monde étrange plein d'amis et d'ennemis colorés. Naviguez à travers le vibrant et le banal afin de découvrir un passé oublié. Le moment venu, le chemin que vous avez choisi déterminera votre destin... et peut-être aussi celui des autres.

"Avec des nuances d'Undertale et d'Earthbound, Omori est un RPG qui oscille entre idyllique et inquiétant. Nostalgique, conçu avec amour, émouvant et surprenant, Omori est une réalisation remarquable."

9/10 – TheSixthAxis



"Ceux qui apprécient l'intrigue d'un jeu et les émotions que les jeux peuvent susciter ne pourront jamais faire sortir Omori de leur mémoire. Croyez-moi quand je le dis : c'est un jeu que vous n'oublierez jamais."

8.5/10 – Destructoid

Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu OMORI, des développeurs OMOCAT.Un jeu de rôle bizarre, attachant, effrayant, dont on ne ressort pas indemne. Déjà comparé à Earthbound et Undertale, OMORI est une expérience d'horreur psychologique à ne pas manquer !OMORI sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 fin 2022.