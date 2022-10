Inspiré de faits réels. Sous une immense pression dans un environnement terrifiant et oppressant, Michael J. Goreng, un célèbre zoologiste et épidémiologiste, est piégé dans une version déformée de sa propre maison. Sa femme et sa fille sont en grave danger.

Perp Games, annonce la date de sortie du jeu Do Not Open prévue pour 15 novembre 2022 sur PC et PS5.