Vous trouverez ci-dessous un résumé du partenariat de KRAFTON avec Behaviour Interactive et Dead by Daylight :



PUBG: BATTLEGROUNDS x DEAD BY DAYLIGHT



Préparez-vous pour la chasse : Du 19 octobre au 7 décembre sur PC et du 20 octobre au 8 décembre sur consoles, la collaboration avec Dead by Daylight offrira aux joueurs de PUBG: BATTLEGROUNDS une chance d’acquérir des objets cosmétiques à thème, incluant :

Costumes (x4 ensembles)

Masques (x4)

Skins de sac à dos (x3)

Peau de bête

Plaque nominative

Survivez à la chasse pour gagner des récompenses exclusives à l’événement : La collaboration avec Dead by Daylight permet aux joueurs d'expérimenter l’emblématique cache-cache terrifiant du jeu. Quatre joueurs, dont un tueur et trois survivants, peuvent participer à l'événement en y accédant via la bannière du menu du jeu. Les trois survivants devront utiliser leur intelligence et leurs compétences afin d’éviter le tueur en utilisant des mécanismes de base de Dead by Daylight. Les survivants pourront lancer des objets pour distraire le tueur et devront réparer des générateurs sur la carte afin d’alimenter les portes de sortie pour s'échapper. Les joueurs peuvent gagner des récompenses du 21 octobre au 7 novembre, en accomplissant les missions ci-dessous :

Jouez une fois au mode Dead by Daylight et obtenez un code de tenue Lone Survivor "Dwight Unknown", qui peut être utilisé dans Dead by Daylight.

Jouez cinq fois au mode Dead by Daylight pour gagner un spray sur le thème du jeu.

Accomplissez 10 meurtres en tant que tueur et recevez le masque de « L'infirmière » (personnage de Dead by Daylight).

NEW STATE MOBILE x DEAD BY DAYLIGHT



Costume de tueur pour Halloween : Pendant la collaboration, les joueurs pourront obtenir des objets cosmétiques exclusifs Dead by Daylight afin d'ajouter un peu d'horreur à leurs costumes d'Halloween de cette année. Des objets en jeu et des caisses de collaboration sur le thème de Dead by Daylight seront disponibles pour tous les joueurs du 20 octobre au 23 novembre. Restez connectés pour plus d’informations sur le partenariat entre Dead by Daylight et NEW STATE MOBILE.

KRAFTON, Inc. annonce son partenariat avec Behaviour Interactive dans le cadre d'une collaboration multi-jeux qui emmènera la terreur de Dead by Daylight dans PUBG : BATTLEGROUNDS et NEW STATE MOBILE durant tout le mois d'octobre. Il n'est pas prudent de voyager seul pendant la saison d'Halloween, surtout quand on sait que les joueurs de ces deux jeux pourront se déguiser en certains des tueurs les plus emblématiques de Dead by Daylight. Ces derniers traqueront les survivants avec des objets cosmétiques terrifiants. Les joueurs pourront également participer à un événement effroyable exclusif à PUBG: BATTLEGROUNDS.