Les séquences de jeu montrent des paysages verdoyants et des grottes sombres - quelques-uns des environnements naturels impressionnants qui seront présentés dans le jeu complet. Il présente également certains des mécanismes de compagnons sympas que les joueurs peuvent s'attendre à découvrir entre Lana et son compagnon félin Mui alors qu'ils travaillent ensemble pour surmonter les obstacles et déjouer les ennemis robotiques mortels. Le directeur créatif Adam Stjarnljus et le co-réalisateur et scénariste Klas Eriksson offrent des informations intrigantes sur ce qui est présenté dans le gameplay et sur ce que nous pouvons nous attendre à rencontrer dans le jeu complet l'année prochaine.

Le jeu Planet of Lana , qui arrivera Day One dans le Game Pass, se dévoile avec un commentaire de développeur de 18 minutes.Parlant aux joueurs de certains des systèmes que les joueurs peuvent s'attendre à rencontrer dans le jeu et des choix de conception que l'équipe a faits pour construire ce jeu d'aventure et de puzzle.Les superbes graphismes peints à la main, l'histoire inoubliable et la bande-son épique de Planet of Lana seront disponibles exclusivement sur XBOX Series X|S, XBOX One et PC via Steam et le Windows 10 Store au printemps 2023.