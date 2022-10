The Pegasus Expedition est un jeu de science-fiction de grande stratégie dont l'histoire se déroule à un moment clé pour la survie de l'humanité. Face à une menace écrasante sur son territoire, l'humanité envoie une expédition dans la galaxie de Pégase dans une tentative désespérée de trouver un refuge pour la population de la Terre, pour se retrouver au milieu d'une guerre interstellaire qu'elle a déclenchée par inadvertance.



À la tête d'une de ces flottes, votre mission passe rapidement de l'exploration à la gouvernance, à la conquête et finalement à la lutte pour la survie. Les joueurs vivront une histoire stimulante où rien n'est évident et où chaque décision aura ses conséquences.



S'appuyant sur l'héritage du genre de la grande stratégie, The Pegasus Expedition ajoute un fort côté narratif au jeu classique 4X qui implique la gestion de vos liens diplomatiques, de vos armées, de votre économie et de votre développement scientifique.

Le jeu The Pegasus Expedition, prend enfin date, avec un décollage prévu pour le 20 Octobre 2022.The Pegasus Expedition sort en Early Access le 20 octobre sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store.