« Nous sommes ravis de sortir Medieval Dynasty sur console« , déclare Matthias Wünsche, PDG de Toplitz Productions. « Pour nous, il s’agit de la plus grande sortie sur console de l’histoire de la société jusqu’à présent, et nous attendons avec impatience les réactions des fans. Le mélange unique de genres dans Medieval Dynasty était une expérience formidable pour nous, et nous y sommes parvenus ! Les joueurs apprécient l’atmosphère détendue du jeu, que Render Cube combine avec d’innombrables possibilités, de la liberté et des éléments de survie.«







« Enfin, le moment est venu ! Medieval Dynasty emmènera désormais les joueurs sur console au fin fond du Moyen Âge« , s’enthousiasme Damian Szymanski, PDG de Render Cube. « Nous repensons aux mois difficiles au cours desquels nous avons porté Medieval Dynasty sur console avec beaucoup de cœur et d’âme. Nous l’avons fait pour vous, chers joueurs ! Laissez-nous vous emmener et découvrez ce qui rend notre jeu et son univers si spéciaux pour des milliers de joueurs PC ! Amusez-vous bien pendant votre voyage !«

Toplitz Productions, le développeur Render Cube et Just For Games ont la joie d’annoncer l’arrivée en édition physique du jeu de survie Medieval Dynasty sur Playstation 5.Après le lancement très réussi du titre sur Steam, avec plus d’un million d’unités vendues et plus de 23 000 critiques « très positives » (90 %), Medieval Dynasty est maintenant en chemin pour les consoles de salon pour la première fois.Medieval Dynasty sera disponible en édition physique sur Playstation 5 dès le 28 octobre 2022.