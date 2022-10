Situé dans un futur rétro des années 90, 'Inertial Drift: Twilight Rivals Edition' est un jeu de course d'arcade qui déchire le livre des règles de course avec un contrôle innovant à deux manettes et des mécanismes de conduite complètement repensés, maintenant disponible sur les consoles de nouvelle génération et rempli de tout nouveau contenu .



Twin-Stick Drifting On Next Gen - Le joystick gauche est pour la direction, le joystick droit pour la dérive, vous donnant un contrôle précis sur votre voiture !

Défiez les "Twilight Rivals" dans un tout nouveau mode histoire - Lorsque les "Twilight Rivals" arrivent sur la scène, ils s'imposent rapidement comme le défi le plus difficile que vous ayez jamais affronté.

Nouveaux modes Performance et Qualité ! - Découvrez la dérive inertielle avec des visuels 4K cristallins ou des fréquences d'images ultra-fluides de 120 images par seconde.

24 voitures farouchement individuelles - Chaque véhicule est une bête totalement différente avec des caractéristiques uniques à maîtriser. Prenez le volant et essayez d'apprivoiser les berlines sportives, les coupés, les supercars et plus encore.

14 pistes exigeantes – Dévalez les rues lumineuses de la ville, faites la course autour des complexes de temples ruraux et dévalez les cols de montagne sinueux. Vous avez maîtrisé chaque piste ? Inversez le parcours et commencez à la ligne d'arrivée pour une toute nouvelle expérience.

Multijoueur local et en ligne – Vous pensez maîtriser le drift parfait ? Quelle meilleure façon de le prouver que d'affronter des amis en ligne et localement ou de tester vos meilleurs tours avec des classements spécifiques à chaque voiture !

Le jeu Inertial Drift: Twilight Rivals Edition se date enfin, pour sa sortie sur PlayStation 5. Le titre des développeurs de Level 91 Entertainment, sera disponible le 20 Octobre 2022. À la même date, le contenu téléchargeable "Twilight Rivals Pack" sera lancé pour les versions PlayStation 4 , Xbox One , Switch et PC (Steam) de Twilight Drift .Le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et XBOX Series le 20 Octobre 2022. Just for Games distribuera le jeu en boite chez nous.