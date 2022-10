L'extension Vera propose deux types d'environnements distincts : les étendues sauvages et irradiées du désert de Gobby et, nichée au cœur de ce dernier, la métropole cyberpunk de Mirroria. Au premier abord, cette ville étincelante aux allures d'oasis permet de s'abriter de l'aridité du désert, mais les Explorateurs auront tôt fait de découvrir que le danger et les conflits y sont omniprésents.



Les deux régions proposeront aux Explorateurs un tout nouvel ensemble de missions, d'événements, de raids, d'instances, de monstres et de boss légendaires, sans oublier des armes et des véhicules totalement inédits. C'est cependant dans un autre secteur du désert du Gobby, dénommé l'Entrespace, que vous attendra notre plus grand défi. À votre entrée dans l'Entrespace, l'environnement s'assombrira autour de vous, vous plongeant dans une atmosphère d'autant plus menaçante que la zone est peuplée de créatures hostiles, les entités de l'Entrespace. Capables de revêtir de nombreuses formes, celles-ci sont responsables de la détérioration croissante de l'écosystème fragilisé de Vera. Les plus redoutables d'entre elles sont connues sous le nom d'Abîmiens, mais les Explorateurs qui auront l'audace de s'y frotter seront dûment récompensés pour leur courage.



Level Infinite et Hotta Studio organiseront également un stream spécial le 13 octobre à 22h00 sur YouTube, Twitch et Twitter. Le stream présentera un aperçu détaillé de la mise à jour complète de Vera. Les fans peuvent s'attendre à du contenu exclusif, de nouvelles annonces, des récompenses et bien d'autres surprises.



Six cents ans dans le futur, après la fuite de l’humanité sur la lointaine planète d’Aida à la suite d’une catastrophe environnementale, le MMORPG multiplateforme en monde ouvert Tower of Fantasy invite les joueurs du monde entier à découvrir une histoire passionnante et remplie d'action. Développé par Hotta Studio et édité par Level Infinite, le jeu propose un monde ouvert immersif, des aventures en coop ou en solo, des simulacres uniques, une grande liberté dans le développement des personnages et des combats épiques permettant aux joueurs de changer d'arme et de technique à la volée pour développer leur propre style de jeu.

Le jeu Tower of Fantasy dévoile son extension gratuite "Vera", qui sera disponible dès le 20 Octobre 2022,Le jeu est disponible sur mobile et Steam.