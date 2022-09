La SEGA Mega Drive Mini revient, plus puissante que jamais !

Après avoir marqué le marché des mini-consoles en 2019, la SEGA Mega Drive Mini

revient plus en forme que jamais !

Son hardware amélioré est logé dans un nouveau design compact inspiré de la SEGA Mega Drive II.

En outre, la console s'accompagne maintenant de la manette à 6 boutons !

* Les manettes destinées à la SEGA Mega Drive Mini sont, elles aussi, compatibles.



Des titres MEGA-CD sont disponibles !

La SEGA Mega Drive Mini 2 permet de jouer à des titres MEGA-CD !

Profitez d'une vaste bibliothèque aux fonctions avancées, agrémentée de vidéos et d'animations fluides.



60 grands classiques !

La SEGA Mega Drive Mini 2 dispose d'un catalogue plus vaste et plus impressionnant, qui surpasse celui de sa petite sœur, avec 60 grands classiques !

En outre, un titre bonus totalement inédit vient étoffer cette vaste collection de jeux à la durée de vie infinie !



Included Games:

- After Burner II

- Alien Soldier

- Atomic Runner

- Bonanza Bros.

- ClayFighter

- Crusader of Centy

- Desert Strike: Return to the Gulf

- Earthworm Jim 2

- Ecco the Dolphin

- Ecco: The Tides of Time

- Elemental Master

- Fatal Fury 2

- Final Fight CD

- Gain Ground

- Golden Axe II

- Granada

- Hellfire

- Herzog Zwei

- Midnight Resistance

- NIGHT STRIKER

- Night Trap

- OutRun

- OutRunners

- Phantasy Star II

- Populous

- RAINBOW ISLANDS -EXTRA-

- Ranger-X

- Ristar

- Robo Aleste

- ROLLING THUNDER 2

- Sewer Shark

- Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

- Shining Force CD

- Shining Force II

- Shining in the Darkness

- SILPHEED

- Sonic 3D: Flickies' Island

- Sonic The Hedgehog CD

- SPLATTERHOUSE 2

- Streets of Rage 3

- Super Hang-On

- SUPER STREET FIGHTER II THE NEW CHALLENGERS

- THE NINJAWARRIORS

- The Ooze

- The Revenge of Shinobi

- Thunder Force IV

- ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

- Truxton

- VectorMan 2

- Viewpoint

- Virtua Racing

- Warsong

- Yumemi Mystery Mansion



Bonus Games

- Devi & Pii

- Fantasy Zone

- Space Harrier II

- Spatter

- Star Mobile

- Super Locomotive

- VS Puyo Puyo SUN

La Mega Drive Mini 2 est de retour en stock sur Amazon. Pour rappel, la Mega Drive Mini 2 est une exclusivité Amazon en France.