Pour ceux qui aiment les jeux de snowboard et qui n'ont rien à se mettre sous la dent, Wild River proposera dès le 13 octobre 2022 sur consoles et PC, le jeu Winter Games 2023.Cerise sur le gâteau, le jeu sera aussi disponible en boite.

Winter Games 2023 est un jeu de sport passionnant sous une forme 3D moderne. Le joueur peut mettre ses qualités sportives à l'épreuve dans dix disciplines dynamiques de sports d'hiver comme le saut à ski, le biathlon, le ski cross, le skeleton ou le Super-G. Partez à la chasse aux records, aux meilleurs temps et aux trophées. En plus des disciplines individuelles, il existe également des coupes prêtes à l'emploi, dans lesquelles plusieurs disciplines peuvent être jouées l'une après l'autre, et des compétitions individuelles que vous pouvez organiser vous-même. Jouez seul contre l'IA ou affrontez jusqu'à 3 amis en mode multijoueur local dans un duel de sports d'hiver passionnant.

Who likes this ?

posted the 09/30/2022 at 10:59 AM by leblogdeshacka