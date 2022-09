Dans SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE, les joueurs doivent unir leurs forces pour ramener le monde à la normale et vaincre les failles du temps, appelées “Historical Break”, afin de rétablir la temporalité de l’univers Gundam. Chaque mission comprend un mode solo et multijoueur, permettant aux joueurs de coopérer dans une équipe de 3 et de progresser ensemble dans l'aventure.







Ce second DLC comprend :



Deux nouvelles unités jouables : Chevalier Dragon Supérieur et Lune Gundam,

Deux nouvelles missions scénarisées : Héro de Lacroa et Dieu Maléfique de la Lune

Deux nouvelles missions : EX Mission Extrême 3 et 4.



Bandai Namco Europe annonce aujourd’hui la sortie d’un second DLC pour le jeu vidéo SD Gundam Battle Alliance, l’Action-RPG sorti l’été dernier. Ce DLC ajoute de nouveaux Mobile Suits ainsi que de nouvelles histoires à découvrir.SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.