Les joueurs peuvent débloquer Tharis Island, la première nouvelle map de The Cycle: Frontier depuis son lancement, en jouant à la campagne. Tharis Island oppose les prospecteurs vétérans contre des dangers et missions comme ils n’en ont jamais vu auparavant. Une technologie inconnue pouvant être utilisée pour améliorer l’équipement des prospecteurs d'une façon impressionnante sommeille parmi les ruines abandonnées de l’île. Contrairement aux précédentes cartes du jeu, Tharis Island est plus axée sur les espaces intérieurs, entraînant les joueurs dans des rencontres plus dangereuses avec des défis qu'ils devront résoudre par eux-mêmes.



Ces derniers auront également accès au tout nouveau Pass Fortuna, composé de 100 niveaux de récompenses hautement convoitées à débloquer, comme des cosmétiques Aurum, des jetons de récupération et d’autres goodies qui les aideront à survivre et progresser dans Tharis Island. La version gratuite du Pass Fortuna offre principalement des récompenses liées au jeu, comme des armes et de l'équipement. La partie payante comprend des nouveaux skins de prospecteurs et d’armes, des émotes, des breloques pour les armes, des boosters d'XP et suffisamment d'aurum pour acheter le Pass Fortuna de la prochaine saison. Les prospecteurs qui optent pour la formule premium ne bénéficieront d'aucun avantage en termes de gameplay, même s'ils auront un look un peu plus impressionnant.



La saison 2 introduit aussi une variété d’améliorations générales du jeu, que ce soit en équilibrage et dans la lutte contre la triche sur The Cycle: Frontier. Ces améliorations continueront à être déployée durant la saison et au-delà.

La saison 2 du jeu The Cycle: Frontier, “The Depths of Tharis Island” est maintenant disponible. Après le succès fulgurant de la saison 1, les prospecteurs sont de nouveau invités à combattre sur Fortuna III pour obtenir des matériaux rares, de puissantes armes et du droit ultime de se vanter sur la planète hostile. Pour en apprendre davantage sur ce qui se cache dans les profondeurs de Tharis Island, rendez-vous sur cette vidéo de YAGER. Puisque chaque saison se termine par une réinitialisation de la progression des joueurs, c’est une occasion parfaite pour l'ensemble des prospecteurs de découvrir toutes les nouveautés de la saison 2. Au programme : des nouvelles missions de campagne, des attributs d'équipement, un nouveau pass Fortuna et, bien sûr, Tharis Island, un endroit mystérieux qui abrite un vaste système de grottes labyrinthiques inexplorées.