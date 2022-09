musique dans Metal : Hellsinger va au-delà d’un simple changement d’ambiance et de sensation accordée par le jeu, puisqu’elle est au cœur du gameplay et de l’expérience en elle-même. Avec l’outil de modding, les joueurs peuvent accorder différentes couches de profondeur à leur musique en la faisant réagir aux performances du joueur.



Pour le joueur qui le souhaite, Metal : Hellsinger peut désormais passer à la K-Pop, country, EDM, disco, variété française, classique, rap, reggae, et la liste continue ! Les modder-musiciens sont invités à repousser les limites de la purge de démons en bonne et due forme.



Avec l’outil de modding fraîchement disponible, Funcom et The Outsiders ont préparé à la fois un guide vidéo et des images afin de détailler toutes les étapes pour aider à la fois moddeurs et nouveaux-venus dans le procédé. Les mods peuvent être accédés à partir du Steam Workshop. Même la démo gratuite est compatible avec le modding.



Avec l’intégration des mods, Funcom et The Outsiders sont confiants que les joueurs pourront profiter d’une source riche de contenus divers pour déchiqueter du démon en rythme pendant encore longtemps.

L’éditeur Funcom et les développeurs de chez The Outsiders sont ravis d’accorder un nouvel arsenal créatif aux mains des joueurs, leur donnant la possibilité de créer leur propre musique pour le jeu dans sa version PC. Swinguez face aux hordes infernales dans le trailer jazzy maintenant disponible !Metal : Hellsinger est disponible sur PC, PlayStation 5, et Xbox X|S.[