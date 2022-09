NEW STATE MOBILE accueille les joueurs sur AKINTA.KRAFTON, Inc a annoncé aujourd'hui que la mise à jour de septembre pour NEW STATE MOBILE est disponible sur Android et iOS. La toute nouvelle carte 4x4km de NEW STATE MOBILE, AKINTA, est officiellement en ligne et ouverte aux joueurs. En plus d'AKINTA, qui se déroule dans un environnement africain futuriste, la mise à jour de septembre introduit une nouvelle collaboration avec McLaren Automotive, une prolongation de la durée des NEW STATE Labs, une nouvelle arme et bien davantage.Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif complet des principales fonctionnalités ajoutées au jeu lors de la mise à jour de septembre. Les notes complètes du patch sont disponibles ICI Expérimentez le futur avec AKINTA : Suite à son succès et aux réactions positives dans NEW STATE Labs, la nouvelle carte AKINTA est officiellement en ligne dans NEW STATE MOBILE ! AKINTA est une carte de 4x4km qui se déroule dans un paysage africain futuriste. Elle peut accueillir jusqu'à 64 joueurs et leur permet de se lancer dans un intense battle royale, pouvant durer jusqu'à 15 minutes par match. Les joueurs pourront également profiter du tram à traction magnétique, un nouveau mécanisme de déplacement qui traverse le centre de la carte.McLaren Automotive fait son entrée en beauté : Le nouveau partenariat avec McLaren Automotive est en route. Le constructeur britannique de voitures arrive dans NEW STATE MOBILE avec classe en proposant un large choix d'objets cosmétiques à obtenir. Parmi ces objets, on retrouve notamment une tenue, un casque, un sac à dos, des gants, un chapeau, des baskets, un masque et un patch. En plus de cela, les survivants pourront participer à un événement au cours duquel ils pourront obtenir le skin du véhicule McLaren 720S en remplissant l'objectif de la mission. Les couleurs des véhicules incluent le jaune volcan, le bleu Paris, le violet royal, le rose vif, le noir et le blanc.NEW STATE Labs poursuit ses expérimentations : La période NEW STATE Labs a été prolongée pour permettre aux joueurs de continuer à expérimenter le nouveau mode Akinta : Bounty Royale. Avec la mise à jour de septembre, NEW STATE Labs est ouvert à tous les joueurs, sans qu'ils aient besoin d'une invitation pour y participer.Rencontre avec le 7mm AK ALFA : La mise à jour de septembre introduit l'AK ALFA, une nouvelle arme de 7mm. L'AK ALFA sera disponible sur l'ensemble de la carte en tant qu'arme de terrain et pourra être équipé avec d'autres accessoires tels qu’une lunette, une poignée avant et un chargeur.