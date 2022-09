Kingshunt est un savant mélange de combats en temps réel, en mêlée comme à distance, et de stratégie grâce à l'invocations de tours et de sbires. Avec quinze héros au choix, les joueurs pourront utiliser les personnages de mêlée, à distance ou de soutien qui conviennent le mieux à leur style de jeu. Chaque partie oppose deux équipes de cinq personnes qui tenteront de conquérir des points d'intérêt stratégique et de détruire la base ennemie.

