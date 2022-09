Dead Island Definitive Edition

Hunting Simulator 2

Les jeux du week-end pour les Free Play Days sont dévoilés et vous aurez le choix entre des zombies ou la chasse.Apprêtez-vous à vivre l’apocalypse zombie comme vous ne l’aviez jamais vue, pour un spectacle plus impressionnant que jamais. Vous voilà en plein milieu d’une invasion de zombies sur l’île tropicale de Banoi. Votre seul objectif : survivre ! Profitez de combats au corps-à-corps viscéraux et à travers un mode coopératif à 4 fidèle au scénario du jeu, le tout au cœur d’un gigantesque monde ouvert.Accompagné·e de votre chien de chasse, explorez les plaines du Colorado, les forêts européennes ou le désert texan et traquez 33 espèces animales. Dans de superbes environnements naturels, composez votre équipement avec les meilleures armes et accessoires officiels, approchez votre proie prudemment en étudiant son comportement et brandissez votre trophée.