Incarne ton personnage Bratz favori et parcours le monde pour devenir la star des reporters de mode. Commence dans ta ville natale de Stilesville et choisis ton personnage parmi la bande des Bratz d'origine : Yasmin, Cloé, Jade ou Sasha. Puis trace ta voie à la poursuite des plus grandes histoires de mode, accomplis des quêtes pour aider tes nouveaux amis, et joue à des mini-jeux incroyables, débordants de brattitude !



Tes aventures t'emmèneront dans certains des lieux les plus stylés : Barcelone, Séoul et la Soirée mode. Décroche le scoop ultime pour Bratz Magazine et utilise ton argent pour acheter des tenues qui déchirent, personnaliser tes personnages et lancer de nouvelles tendances. Tu verras grandir ta communauté de fans, époustouflés par ta passion pour la mode. Prépare-toi à t'exprimer et à faire tourner les têtes grâce à la bande des Bratz !







Il n'y a que des grosses sorties, avec des jeux bien ficelé, comme un TLOU Part I, ou encore Steelrising et d'autres qui viennent d'arriver. Il faut aussi des jeux pour les plus petits, comme les Pyjama... je ne sais plus quoi. Donc voici venir, Bratz: Flaunt Your Fashion, qui arrivera sur tous les supports.Bratz: Flaunt Your Fashion sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 4 novembre 2022.