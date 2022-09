Shaddam IV, l'empereur Padishah, apporte ses palais royaux mobiles sur Dune, une expression de sa domination sur la planète. Bien que cette position lui rapporte une taxe régulière sur les épices ou un pot-de-vin, il doit l'équilibrer avec la responsabilité de payer les frais de la Guilde spatiale pour maintenir des voyages interstellaires abordables.



En tant que Maison Corrino, exercez une influence sur les autres factions en manipulant le marché de la CHOAM ainsi que le Landsraad. Si tout le reste échoue, déployez les impitoyables Sardaukars pour écraser votre opposition.



En tant que dirigeants d'un territoire galactique, les conseillers impériaux ont une grande expérience de l'intrigue. La princesse Irulan et Wensicia Corrino, filles de Shaddam IV, prêtent à la Maison Corrino des esprits politiquement aiguisés et perspicaces. Le capitaine Aramsham est un officier Sardaukar, expert dans le commandement de la plus élite des forces de combat de l'univers. Hasimir Fenring, le mentat assassin, est l'un des combattants les plus mortels de l'imperium et l'ami le plus proche de Shaddam IV.



Dressez les autres factions les unes contre les autres, utilisez votre puissance politique et militaire avec une précision froide et reprenez ce qui vous appartient. Explorez dès maintenant la nouvelle faction impériale et assurez-vous que l'épice coule à flot.

Le jeu D'une présente La maison Impériale Corrino. Pour rappel, Dune est un jeu de stratégie en temps réel 4X.