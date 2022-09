Ce mois-ci dans WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS, les joueurs retrouveront les contenus suivants :

Missions spéciales de la campagne d’anniversaire – La nouvelle campagne, spécial anniversaire, récompense les joueurs avec des Visiores en fonction des Visiores qu’ils dépensent. Ils peuvent également obtenir le triple du nombre de fragments de pensée de tous les éléments comme récompenses pour avoir entrepris des missions quotidiennes tout au long de cette campagne.



Invocations gratuites – Pour remercier les joueurs de leur soutien au cours des deux dernières années et demie, ils peuvent effectuer 10 invocations gratuites garanties une fois par jour. Jusqu’à 10 d’entre elles seront disponibles au cours du mois prochain, pour un total de 100 invocations possibles.



Campagne sur les réseaux sociaux – Une campagne sur les réseaux sociaux sera également organisée. Les joueurs recevront de prestigieux prix ingame en fonction du nombre total de followers obtenus sur les sites officiels Facebook, Twitter, Instagram et Youtube tout au long de la campagne. Pour plus de détails, veuillez consulter les sites officiels.



Bonus de connexion FINAL FANTASY XII –Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent recevoir gratuitement l’unité Hope (UR) et la carte Visions de l’Elu d’Alexandre (UR) en se connectant à l’événement FINAL FANTASY XII.

Hope – Limit Burst: Punition céleste

Augmente sa magie pour 3 tours, puis inflige 3 coups de dégâts importants aux cibles à portée en fonction de sa statistique de magie. Hope reçoit un boost de magie, et au niveau maximum, un tour supplémentaire pour les buffs et débuffs qu’elle applique.

Carte de Vision “L’Élu d’Alexandre” – Fournit un boost d’attaque magique et de résistance aux attaques de zone pour les unités Lumière uniquement.

Unités et Cartes de Vision de FINAL FANTASY XIII – Les joueurs peuvent également recevoir les nouvelles unités Lightning (UR) et Snow (UR), ainsi que des cartes de vision Élu d’Odin (UR), pour améliorer leur collection.

Lightning –Limit Burst: Combo éclair

Augmente sa résistance aux attaques tranchantes

Taux de perforation pendant 3 tours, inflige 3 coups de dégâts importants à la cible, puis diminue également sa résistance de foudre pendant 3 tours.

Carte de Vision “l’Élu d’Odin” – Augmente la précision et l’attaque des unités de type Foudre uniquement. Dans la version globale, et pour la foudre uniquement, elle augmente également les dégâts critiques et le taux de coups critiques.

Snow – Limit Burst: Poing du tyran

Inflige des dégâts importants aux cibles à portée et a une chance d’infliger un étourdissement pendant un tour.

Carte de Vision “l’Elu de Shiva” – Fournit un boost aux PV et à la résistance aux attaques des unités pour les unités de glace uniquement. Pour Snow uniquement, les joueurs internationaux verront également une augmentation de la puissance de guérison et de la résistance aux attaques de zone.

Le retour de la collaboration avec FINAL FANTASY TACTICS – Du 28/09/2022 au 01/11/2022, les joueurs qui se connectent au jeu recevront gratuitement l’unité Gaffgarion et la carte de vision “Un simple brin d’herbe”.

● Unités et Cartes de Vision FINAL FANTASY TACTICS – Les personnages préférés des fans font leur entrée dans le jeu sous la forme de puissantes unités, comme Ramza, Orlandeau, Delita et bien d’autres, et des cartes de vision “Héritier des Béoulve“ et “Chocobo rouge“ !

SQUARE ENIX invite les joueurs à célébrer les 2 ans et demi de WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS lors d’un événement spécial. Pendant un mois, les joueurs peuvent profiter de missions et de bonus de connexion exclusifs, ainsi que des collaborations avec les très appréciés FINAL FANTASY XIII et FINAL FANTASY TACTICS. De nouvelles campagnes temporaires seront aussi organisées pour fêter l’anniversaire du RPG tactique mobile à succès.