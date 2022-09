Aeterna Noctis est un jeu vidéo de style metroidvania 2D avec des mécanismes évolués jamais vus auparavant. Dans le rôle du "Roi des Ténèbres", vous devez regagner votre pouvoir en explorant les vastes terres du monde d'Aeterna à travers 16 zones totalement différentes et interconnectées, dans le plus pur style metroidvania. Image par image, son animation dessinée à la main donne au titre une personnalité unique, réunissant chaque niveau et différents personnages dans Aeterna.







Le jeu Aeterna Noctis se date enfin, avec à la distribution, le toujours Just for Games. Le jeu sera disponible le 4 Novembre, avec en prime un édition collector.Nous aurons droit à une édition collector, la Caos Edition, avec pas mal de contenus à l'intérieur.Boîte de l'édition collector : finition premium.Steelbooks : deux versions selon le constructeur (Sony / Nintendo) avec des illustrations de couverture avant et arrière différentes.Jeu vidéo Aeterna Noctis en édition standardCartes postales en vitrail : deux modèles différents.Bande originale : trois disques au total.Pochette de CD à collectionner : avec un code unique pour télécharger "The King of Darkness Digital Soundtrack".Livre d'art de collection : finition premium, 243 pagesAeterna Noctis sera disponible en éditions physiques Standard et Caos le 4 novembre 2022 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.