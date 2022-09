Rencontrez les créateurs de la bande originale de Metal : Hellsinger, Elvira Björkman et Nicklas Hjertberg de Two Feathers, qui vous expliqueront ce qu'ils ont vécu en travaillant sur le jeu et en se produisant lors de l'énorme concert live de la gamescom. L’événement où le jeu a remporté le prix du « Best Action Game » et du « Most Wanted PC Game ».



David Goldfarb, directeur créatif de The Outsiders, et Shila Vikström, productrice exécutive, racontent également comment est née l'idée de Metal : Hellsinger et comment s'est déroulée leur expérience jusqu'au lancement du jeu.

Dans le FPS rythmique Metal : Hellsinger, vous incarnez un démon qui se bat pour sortir de l'enfer, en tuant au rythme d'une bande-son originale interprétée par des artistes emblématiques de metal comme Serj Tankian (System of a Down), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) et Randy Blythe (Lamb of God). Plus vous réussissez à effectuer des actions en rythme, plus la musique devient intense.

L'éditeur Funcom et le développeur The Outsiders ont le plaisir de vous présenter un mini-documentaire sur les origines du jeu, avec des interviews exclusives de ses créateurs et ses compositeurs.Pour ceux qui le souhaitent, le jeu est disponible dans le Game Pass.