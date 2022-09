Envolez-vous vers une ÎLE AUX DINOSAURES inédite à la découverte d'un monde préhistorique. Ouvrez un zoo flambant neuf avec des créatures aussi terrifiantes qu'adorables, de toutes nouvelles boutiques à thème et une myriade de décorations pour offrir à vos visiteurs l'expérience jurassique ultime !

Décidément, Just for Games annonce pas mal de jeux en boîtes ces derniers temps. Je crois que l'année dernière, la société à sortie environ 200 jeux en boîte, je pense que 2022 explosera ce chiffre. Tant mieux, pour ceux qui veulent des boîtes et nous sommes encore nombreux, fort heureusement.Quoi de beau aujourd'hui, Let's Build a Zoo, qui débarque sur tous les supports.Let's Build a Zoo sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X dès le 30 septembre 2022.