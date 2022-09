Une mystérieuse substance est apparue et se répand rapidement sur l'île dans Fortnite Chapitre 3 - Saison 4 : Paradis. Le Chrome fait son apparition et consume tout depuis le 18 septembre ! Les joueurs peuvent changer leurs structures et transformer leurs armes en chrome pour avoir une puissance infinie.

Le Chrome a pris le dessus !



Les joueurs peuvent défier les lois de la physique et embrasser le Chrome de plusieurs façons. En lançant un Asperger de Chrome sur les structures construites par les ennemis pour les rendre pénétrables ou sur soi-même pour devenir immunisé aux dégâts pendant une durée limitée. Lorsqu'ils sont en forme liquéfiée, les joueurs se déplacent plus rapidement, sont immunisés contre les dégâts de chute et ont la possibilité de faire des ruées aériennes.



Des nouveaux lieux à explorer



Chrome n'envahit pas seulement les lieux communs, il a construit une nouvelle tour hexagonale : Le Sanctuaire du Héraut. Dans leur crainte de Chrome, certains lieux de l'Île cherchent la "sécurité" dans les airs. Condo Canyon est désormais un POI en expansion appelée Cloudy Condos, uniquement accessible via le Propulseur directionnel.



Armes chromées et clés du succès



L'arrivée du chrome a provoqué la création du fusil à pompe EvoChrome et du fusil à rafale EvoChrome. Ces armes sont à retrouver dans des coffres chromés et font augmenter leur niveau de rareté en infligeant des dégâts aux adversaires.



Des clés de succès ont été éparpillées sur l'île, les joueurs doivent les utiliser pour ouvrir des chambres fortes contenant du butin ! Les chambres fortes basse sécurité s'ouvrent avec une seule clé, tandis que les chambres fortes haute sécurité en nécessitent deux.



Le bunker de poche remplace le fort de poche cette saison. Le bunker de poche créé une structure en carré avec des murs en métal renforcés, une rampe polyvalente, des portes et des pneus défensifs pour repousser les assaillants.



Passe de Combat du Chapitre 3 – Saison 4



Les joueurs formeront des équipes électriques en achetant le Passe de combat de cette saison pour profiter du Paradis et déverrouiller immédiatement Le Paradigme (réalité 659). Le passe permet également de déverrouiller les tenues de Spider-Gwen, Fusio, Grriz, Miaourginale, Lennox Rose et Jumo.



Les modes Battle Royale et Zero Build ne sont pas les seuls endroits où les joueurs gagnent de l'XP pour le Battle Pass, ils auront aussi la possibilité de le faire dans certains jeux créés par les créateurs !





Les nouveautés à retrouver Chapitre 3 - Saison 4 : Paradis dans Fortnite !