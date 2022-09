Les unités FINAL FANTASY X – Tout au long de l’événement, les joueurs et joueuses auront l’occasion d’obtenir les unités suivantes : Tidus, nouveau gardien (NV) avec une Limite animée en 3D, et Lulu, mage de Besaid (NV) en tant qu’invocations disponibles. De plus, les joueurs et joueuses peuvent obtenir les Cartes de Vision “Pas jusqu’à la fin...Pour toujours.” en éveillant Tidus, nouveau gardien (NV) au palier 3 ainsi que “A l’assaut de Bevelle” en éveillant Lulu, mage de Besaid (NV) aux paliers 1 et 3.





Bonus de connexion de l’odyssée ordonnée – Jusqu’au 5 octobre, les joueurs et joueuses peuvent obtenir gratuitement Yuna Invokeur (NV) et d’autres récompenses telles que des fragments de Yuna Invokeur, Ticket d'invocation 10+1 (3★/4★/5★/NV) NV garantie et jusqu’à 10 Tickets NV [10 pour 1] en se connectant quotidiennement au jeu. Les joueurs qui se connecteront chaque jour pendant toute la durée de l’événement seront récompensés en recevant un total de trois unités NV gratuites.

Invocation x10 quotidienne gratuite de Final Fantasy X – Jusqu’au 5 octobre, les joueurs peuvent obtenir 10 invocations quotidiennes, limitées à une par jour. Avec un groupe d’invocations mis à jour chaque semaine, ils peuvent obtenir jusqu’à 420 unités gratuites au total. Les unités de l’événement sont incluses dans ce lot d’invocations quotidiennes !



Invocation à paliers à prix réduit (Tidus, nouveau gardien) – Les joueurs ont jusqu’au 21 septembre pour utiliser l’Invocation à paliers à prix réduit et obtenir une unité NV garantie au palier 4.



Événement FINAL FANTASY X : Les canaux de l'expiation – Jusqu’au 21 septembre, les joueurs et les joueuses peuvent compléter les quêtes d’événement et obtenir de la monnaie de l’événement échangeable contre des récompenses et de l’équipement exclusif à l’événement, tel que l’arme à deux mains Avenger (FFX). Les joueurs peuvent également recevoir des matériaux et des recettes, requises pour améliorer la récompense STMR de Wakka, Champion du Monde (FFX). (Wakka's STMR reward, World Champion (FFX)).



Invocation de boîte d'amélioration d'équipement de Final Fantasy X – Jusqu’au 28 septembre, les joueurs ayant complété un certain nombre de quêtes spéciales peuvent obtenir le Ticket d’Invocation de boîte d'amélioration d'équipement de FFX. L’utilisation de ces Tickets d’Invocation permet aux joueurs d’obtenir divers objets utiles, tels qu’une copie de Caladbolg (FFX), Chevalier Onion (FFX), ainsi que la recette et les matériaux nécessaires pour améliorer ces armes.

Télécharger plus de 45 millions de joueurs à travers le monde depuis son lancement, Final Fantasy Brave Exvius, accueille Tidus et Lulu.